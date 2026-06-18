José Antonio de la Fuente celebra su cumpleaños rodeado de familia

Rodeado del cariño de su familia y amistades, José Antonio de la Fuente Solís celebró su 60 cumpleaños con una agradable reunión realizada en un elegante salón de eventos.

Durante la velada estuvo acompañado por su esposa, Socorro Rizo Rivas, así como por sus hijos César Augusto de la Fuente Rizo, Marco Antonio y Ana Victoria, quienes le expresaron sus mejores deseos.

También compartió este significativo momento su madre, Francisca Solís, además de integrantes de la familia Rubio Peña y la familia De la Fuente, quienes disfrutaron de una inolvidable velada donde una cena-baile enmarcó las felicitaciones, buenos deseos y un ambiente de alegría en el que José Antonio agradeció las muestras de afecto recibidas en esta fecha tan especial.