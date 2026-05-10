Grupo Industrial KAMAR rinde homenaje a las mamás

En un cálido ambiente lleno de alegría, cariño y momentos conmovedores, el Grupo Industrial KAMAR celebró a las mamás con un especial festejo realizado en un exclusivo salón de la zona dorada de Monclova, donde las asistentes disfrutaron de una tarde inolvidable organizada especialmente en su honor.

La celebración fue encabezada por la contadora pública Laila Kamar de la Garza, Directora General de Grupo Industrial KAMAR y GARKAM, quien dio la bienvenida a las presentes y expresó su orgullo y gratitud hacia todas las madres trabajadoras que forman parte de la gran familia laboral de las distintas empresas.

Durante su mensaje, destacó la lealtad, entrega, inspiración, valores y calidad humana de cada una de ellas, además de desearles lo mejor en su día y momentos llenos de felicidad junto a sus seres queridos.

Las asistentes disfrutaron de una exquisita merienda, además de recibir finos regalos, reconocimientos y participar en emocionantes sorteos de efectivo, que llenaron de entusiasmo y sorpresas la convivencia.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue cuando las homenajeadas recibieron un video especial realizado por sus hijos, quienes les dedicaron conmovedores mensajes llenos de amor y agradecimiento.

Asimismo, las mamás participaron en dinámicas recreativas con flores y floreros, donde tuvieron la oportunidad de poner en práctica su creatividad y talento elaborando sus propios arreglos florales.

En el festejo estuvieron presentes empleadas y trabajadoras de las empresas LA VOZ, CHIREY, CHEVROLET, COIMSA, GEELY, LA ACERERA y FULL ’N GO, quienes disfrutaron de una celebración preparada especialmente para reconocer su importante labor dentro y fuera del hogar.