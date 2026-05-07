Grecia Vázquez celebra un emotivo baby shower por sus mellizos

La emoción y alegría anidan en el corazón de Grecia Vázquez, quien se encuentra en la dulce espera de sus bebés mellizos que pronto iluminarán su hogar con su próxima llegada al mundo, prevista para los primeros días de junio.

Dicha es la razón por la que le organizaron un baby shower que fue organizado con mucho cariño por su mamá Laura Durón Bortoni y su suegra Lourdes Limón, quienes prepararon cada detalle para consentir a la festejada y hacer de la tarde un momento muy especial.

La futura mamá disfrutó de una agradable convivencia rodeada del cariño de familiares y amistades, quienes acudieron para compartir con ella esta inolvidable etapa llena de ilusión y felicidad.

Grecia estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Alfredo Borrego Limón, quien se mostró emocionado ante la próxima llegada de sus pequeños. También estuvieron presentes sus cuñadas Adriana Saldívar, Brenda Borrego y Mariana Tovar, así como su abuelita Josefina Bortoni, quienes compartieron emotivos momentos con la futura mamá.

Las tías Giovana Durón, Erika Durón, Lourdes Limón y Laura Limón también acompañaron a Grecia en esta alegre reunión, donde no faltaron los buenos deseos, juegos, deliciosos aperitivos y múltiples obsequios para los bebés que muy pronto llegarán a llenar de amor a la familia.