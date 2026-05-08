Rosy Vela Garza celebra su cumpleaños en emotiva reunión familiar

Celebrando seis décadas de vida, Rosy Vela Garza protagonizó una emotiva reunión en la que familiares y amistades cercanas se dieron cita para acompañarla en tan significativa fecha. La festejada compartió una agradable convivencia llena de alegría, buenos deseos y momentos inolvidables.

La organización del festejo estuvo a cargo de sus hijas, Jackeline García, Jocelyn García y Yareli García, quienes cuidaron cada detalle para consentir a su mamá y hacer de la celebración una velada muy especial.

Durante la reunión no faltaron las tradicionales mañanitas, el pastel de cumpleaños y los mejores deseos para Rosy Vela Garza, quien agradeció emocionada todas las muestras de cariño recibidas en la celebración de sus seis décadas de vida.

Entre las invitadas que compartieron esta significativa ocasión estuvieron su comadre Luz María Mendoza, así como sus amigas Martha Peña, Elizabeth Montoya, Mary Ramón y Lalis Sánchez, quienes le expresaron sinceras felicitaciones y muestras de afecto.

Los más felices de compartir este importante acontecimiento fueron sus nietos, Jesús Andrés y Jorge Tomás, quienes disfrutaron junto a su abuelita de una tarde llena de alegría y convivencia familiar.