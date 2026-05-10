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Chirey organiza celebración especial para mamás en Monclova

El ambiente de cordialidad y entusiasmo hizo de esta celebración un momento inolvidable para las mamás.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 10 mayo, 2026 - 07:47 a.m.
Chirey organiza celebración especial para mamás en Monclova

Con una celebración llena de detalles y momentos especiales, la agencia Chirey consintió a las mamás en el marco de su día con un ameno festejo organizado por el personal de ventas, quienes prepararon una agradable convivencia para reconocer y homenajear a las asistentes.

 

Durante el evento, las invitadas disfrutaron de una merienda especialmente preparada para la ocasión, además de participar en divertidos juegos dinámicos que generaron un ambiente de alegría y convivencia entre todas las presentes.

 

Como parte de las sorpresas, las mamás recibieron diversos obsequios enfocados en el bienestar y cuidado personal, entre ellos sesiones de spa, jabones artesanales, masajes reductivos y relajantes, así como productos faciales, detalles que fueron ampliamente agradecidos por las asistentes.

 

La celebración transcurrió en un ambiente de cordialidad y entusiasmo, donde las mamás compartieron momentos agradables y disfrutaron de las atenciones preparadas especialmente para ellas por parte del equipo organizador.

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