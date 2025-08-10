Contactanos
Emotiva Fiesta en Azul Grana para Eithan García

Eithan García disfrutó de una fiesta de cumpleaños única en colores del equipo de fútbol. Acompañado de su familia, vivió momentos inolvidables entre risas y sorpresas.

Por Carlos Herrera - 10 agosto, 2025 - 07:49 a.m.
De azul grana como los colores de su equipo de fútbol favorito se pintó la fiesta que le organizaron a Eithan Vladimir García para celebrar su cumpleaños número 9.

Los arreglos, pastel y regalos decoraron el momento en que los invitados le cantaron las mañanitas a Eithan, quien estuvo acompañado por sus padres Lizette Cecilia y Héctor Arturo, desviviéndose para darle a su hijo una inolvidable fiesta.

Los primeros en felicitar al cumpleañero fueron su hermana Dairy Sofía, sus abuelos maternos Rosa María Zapata y Paulino de León; sus tíos Rosa Azalia Díaz, Ricardo Marrero y Paulino Alexandro Díaz, quienes junto a los asistentes disfrutaron de una tarde de fiesta donde merendaron y compartieron divertidos momentos y gratas sorpresas.

