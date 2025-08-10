Emotiva Fiesta en Azul Grana para Eithan García

De azul grana como los colores de su equipo de fútbol favorito se pintó la fiesta que le organizaron a Eithan Vladimir García para celebrar su cumpleaños número 9.

Los arreglos, pastel y regalos decoraron el momento en que los invitados le cantaron las mañanitas a Eithan, quien estuvo acompañado por sus padres Lizette Cecilia y Héctor Arturo, desviviéndose para darle a su hijo una inolvidable fiesta.

Los primeros en felicitar al cumpleañero fueron su hermana Dairy Sofía, sus abuelos maternos Rosa María Zapata y Paulino de León; sus tíos Rosa Azalia Díaz, Ricardo Marrero y Paulino Alexandro Díaz, quienes junto a los asistentes disfrutaron de una tarde de fiesta donde merendaron y compartieron divertidos momentos y gratas sorpresas.