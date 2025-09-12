María de Jesús Saucedo celebra 70 años rodeada de amor y alegría

Especiales y cálidos momentos compartieron familia y amistades de María de Jesús Saucedo, quien recibió abrazos, felicitaciones y bonitos presentes con motivo de su cumpleaños número 70.

Sus hijas Mayra y Neyra Leyva se unieron para organizar los pormenores de la fiesta e hicieron extensiva la invitación para compartir la alegría de la familia por el cumpleaños de su madre.

La cita fue en un salón de eventos donde las invitadas disfrutaron de una rica merienda entre conversaciones y sonrisas, acompañando a la cumpleañera.

Entre las presentes estuvieron sus hermanas Bertha e Isela; sus nietas Ana, Neyra y Aurora; su nuera Cristina Cázares; su cuñada Juanita Alfaro; la familia Marines Leyva, quienes junto a los invitados homenajearon a María de Jesús, reina de la fiesta.