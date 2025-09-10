Contactanos
Festejo Especial por los XV Años de Sebastián Valdés

El joven Sebastián Valdés agradece sus XV años en una ceremonia religiosa seguida de una velada familiar

Por Carlos Herrera - 10 septiembre, 2025 - 07:49 p.m.
Con porte y elegancia lució Sebastián Valdés en el festejo que le organizaron en su honor para celebrarle sus XV años de vida.

Acompañado de su familia y sus amistades, Sebastián se presentó en el altar en una misa que tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís para agradecer al creador por permitirle llegar a sus quince aniversario, estando a su lado sus padres Naneth Díaz y Eduardo Contreras.

Terminando la ceremonia religiosa, una gran recepción le esperó al festejado con felicitaciones, efusivos abrazos y regalos, además de compartir su alegría en una especial velada donde surgieron conmovedores y divertidos momentos en el marco de una cena-baile.

Entre los invitados estuvieron presentes su hermano Eduardo; su abuelita Naneth Soto; sus primos Mayte Silva y Luis Diego Silva; sus tíos Mayte, Luis, Guadalupe y Antonio, además de sus amigos y familia que lo consintieron como rey en su fiesta.

