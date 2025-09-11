Fiesta en honor a Yudith Sánchez por su próximo matrimonio

Una fiesta fue organizada en honor a Yudith Sánchez, quien muy pronto tendrá la dicha de unirse en matrimonio con su prometido Manuel González.

La organizadora del evento fue su suegra Tomasita Plata, quien hizo extensiva la invitación a familiares y amistades para compartir la alegría de la futura novia.

La cita fue en un salón de eventos al que acudieron las invitadas para felicitarla, desearle lo mejor y brindarle su apoyo incondicional para su futura boda.

Será este mes de septiembre cuando Yudith se encuentre en el altar, por lo que sus invitadas compartieron una tarde con ella entre conversaciones y sonrisas, despidiendo su soltería en el marco de una rica merienda y momentos especiales.

Estuvieron presentes en la reunión su mamá Alma Rosa Rodríguez, su abuelita Jacinta Campos, su tía Guadalupe Rodríguez y primas, quienes junto a las invitadas le ofrecieron bonitos presentes y apoyo para la boda en camino.