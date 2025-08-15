Emotiva fiesta de cumpleaños para Hilda Olvido Campos en su 89 aniversario

Acompañada de su familia y sus amistades más allegadas, Hilda Olvido Campos compartió su alegría al festejar sus 89 años de vida cumplidos.

Con abrazos, regalos y efusivas muestras de cariño, los invitados expresaron los mejores deseos para la cumpleañera, a quien le cantaron las mañanitas y compartieron con ella una tarde de especiales y divertidos momentos que fueron acompañados con una rica merienda y antojitos.

No faltó la presencia de sus hijas Ilda y Juanita; sus nietas Dinora Villarreal, Marcela Villarreal; sus sobrinas Beatriz, Marta Silvia, Gloria, Nora, Lucy y Doris; sus exalumnas Judith, Aracely, Ilda, Maite, Luly y Julia; además de sus compañeras de trabajo Silvia, Vianey, Maricela y Paty, quienes junto a las invitadas consintieron a Hilda, quien como reina de la fiesta se mostró complacida por tantas atenciones.