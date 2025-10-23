Fiesta Temática Left4Dead en el Cumpleaños de Axel Puente

Muy al estilo de "Left4Dead" (videojuego favorito del cumpleañero) fue decorado el ambiente de la fiesta que le organizaron a Axel Puente, quien recibió sus 10 años de vida cumplidos entre sus amiguitos y su familia.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde los invitados que acudieron le hicieron los honores con abrazos, felicitaciones y regalos, además de cantarle las mañanitas y apagar la vela para pedir sus 10 correspondientes deseos.

La diversión, merienda y gratas sorpresas que llenaron de alegría la tarde fueron gracias a los padres del cumpleañero, Karina Gutiérrez y Gerardo Puente, quienes se esmeraron por darle un feliz día a su hijo en compañía de sus seres queridos.

Los primeros en felicitar al festejado fueron sus hermanos Joaquín y Germán, además de los que hicieron presencia: sus abuelos maternos Gilberto Gutiérrez y Margarita González; su abuelita paterna Hindira Zertuche; sus tíos Néstor Gutiérrez, Vicky Gil y Verónica Puente, quienes junto a los invitados consintieron a Axel y congelaron esos bellos recuerdos en una sesión de fotos y videos.