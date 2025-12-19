La familia Borjas celebra su Posada 2025 en La Carajilla

En un ambiente lleno de alegría y convivencia familiar, la familia Borjas celebró su tradicional Posada 2025 en la hermosa Quinta La Carajilla, donde se dieron cita varias generaciones para compartir momentos inolvidables.

La velada estuvo acompañada de un delicioso banquete que incluyó carne asada, tamales, menudo, antojitos y una gran variedad de postres, deleitando a todos los asistentes.

Niños y grandes por igual se divirtieron y compartieron su alegría con las actividades donde no faltó la piñata, juegos, baile, karaoke, fogata y pijamada, creando un ambiente festivo que se prolongó hasta altas horas de la noche.

Entre los presentes destacaron los hermanos Borjas Pérez: Héctor, Jorge, Ana, Carlos y Lety, así como 31 nietos que llenaron el lugar de risas y energía. También asistieron las primas Brenda, Laura, Ludy, Gaby y Marinés, además de los primos Brenda, Laura, Alfonso, Ludy, Jesús, Jorge, Alan, Néstor, Gaby, Carlos, Antonio y Marinés.

La reunión contó además con la presencia de Mary, Brenda, Angie, Alejandra y Mirna, quienes se sumaron a esta cálida celebración que reafirmó los lazos familiares y el espíritu navideño.

Sin duda, la Posada 2025 de la familia Borjas fue un evento memorable que quedará grabado en el corazón de todos los asistentes.