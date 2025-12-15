Máximo y Graco celebran sus cumpleaños en Monclova

En un ambiente lleno de alegría, color y convivencia familiar, se llevó a cabo la celebración de los cumpleaños número 9 y 4 de los pequeños Máximo y Graco, quienes fueron los festejados principales de este emotivo evento.

Graco, quien cumplió 4 años, disfrutó de una fiesta inspirada en su personaje favorito, Rayo McQueen, donde los colores vibrantes y la temática automovilística dieron un toque especial a la celebración. Por otra parte, Máximo, al cumplir 9 años, eligió una temática dedicada a su ídolo del baloncesto, Stephen Curry, reflejando su pasión por el deporte ráfaga.

Acompañando a los festejados estuvieron sus orgullosos padres, Joel y Lizbeth, quienes cuidaron cada detalle para que la celebración fuera inolvidable. También estuvieron presentes los abuelitos maternos, Roberto e Irma, así como la abuelita paterna, Lulu Gaona, quienes compartieron momentos llenos de cariño con los pequeños.

La reunión contó además con la presencia de los tíos Xóchitl y Roberto, así como de los padrinos de Máximo, Ilse y Luis Sosa, y los padrinos de Graco, Andrea y Noé Ayala, quienes junto a los demás asistentes acompañaron a los festejados en este día tan especial.

La celebración se celebró entre risas, pastel y buenos deseos, donde cantaron las mañanitas a ambos cumpleañeros.