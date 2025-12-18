Delegación D1-102 festeja con posada a maestros en Monclova

En un ambiente de alegría, compañerismo y espíritu navideño, maestros pertenecientes a la Delegación D1-102 celebraron su tradicional posada en un reconocido salón de eventos sociales, donde disfrutaron de una amena cena-baile.

Al convivio asistieron docentes de diversas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Monclova 400 Turno Matutino, Escuela Ford 46, Escuela Colonia Obrera, así como el equipo de supervisión, directivos y el jefe de sector de Castaños. También estuvieron presentes integrantes de la Escuela Monclova 400 Turno Vespertino, quienes acudieron acompañados de un invitado especial.

Durante la velada se realizó la entrega de premios y reconocimientos, además de emocionantes rifas que mantuvieron el entusiasmo de los asistentes. Entre los artículos sorteados destacaron televisiones, bocinas, diversos aparatos electrodomésticos y botellas de vino, lo que dio un toque especial a la celebración.

Autoridades educativas acompañaron a los maestros en esta significativa convivencia, que sirvió para fortalecer los lazos de amistad y cerrar el año laboral en un ambiente de unión y festividad. Sin duda, una posada que quedará en el grato recuerdo de todos los asistentes.