Jerry Guerrero celebra su cumpleaños rodeado de su familia en Coahuila

En un ambiente lleno de alegría y cariño, el pequeño Jerry celebró su cumpleaños número 8, rodeado del amor de su familia y seres queridos, quienes se reunieron para compartir este día tan especial.

Sus padres Bernardo Guerrero y Karla Lumbreras cuidaron cada detalle para que la celebración fuera inolvidable y compartieron su alegría con sus invitados, entre los cuales estuvieron presentes sus abuelitos paternos, Bernardo Guerrero y Martha Guajardo, así como su abuelita materna, Viviana Martínez, quienes no dejaron de consentir al cumpleañero.

También contó con la presencia de su bisabuela, Santa Orozco; sus tías Jenny, Ana y Fernanda, además de su madrina Natalia, quienes le cantaron las mañanitas en la mesa principal y le acompañaron a apagar las velitas.

Entre risas, merienda, piñata y mucha diversión, Jerry pasó una memorable tarde con sus amiguitos y familiares que lo hicieron feliz en su cumpleaños.