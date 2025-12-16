Jesús Alfonso celebra su cumpleaños con fiesta temática en Monclova

En un ambiente lleno de alegría y diversión, Jesús Alfonso celebró su octavo cumpleaños con una colorida fiesta inspirada en la temática de su personaje favorito "Sonic" donde no faltaron los abrazos, regalos y felicitaciones para él.

El festejado estuvo acompañado por sus orgullosos padres, Jesús Alfonso González y Angélica Trinidad, quienes cuidaron cada detalle para que el evento fuera inolvidable.

También estuvo presente su querida abuelita María Luisa Ramos; sus tíos y prima: José Miguel Trinidad, Evelyn Flores y Romina Victoria. La celebración contó además con la presencia de los abuelitos maternos, María del Socorro González y Miguel Ángel Trinidad, quienes compartieron este momento tan especial en familia.

Los padres de Jesús Alfonso organizaron una celebración inolvidable para su hijo. El festejo se llenó de energía con la asistencia de los amiguitos invitados, quienes disfrutaron de actividades recreativas, dulces y sorpresas, haciendo de este cumpleaños una fecha memorable para Jesús Alfonso, a quien no le faltó cariño y diversión de parte de los asistentes, quienes pasaron una inolvidable tarde con él.