Festejo exclusivo antes del enlace: Sofía Contreras y sus invitadas

A unos pasos del altar se encuentra Sofía Contreras, quien será desposada por su prometido Erick Alvizo, suceso que tendrá lugar en los primeros días del mes de octubre.

Es por dicha razón que su mamá Beatriz Flores y su suegra Susana Contreras se acomidaron para organizar una despedida de soltera, invitando a sus familiares y sus más allegadas amistades para compartir la alegría de la futura novia.

El evento se realizó en un exclusivo salón de eventos especiales donde las invitadas acudieron para felicitar y desearle lo mejor a Sofía, además de expresarle su apoyo incondicional para el próximo enlace nupcial.

Entre las presentes estuvieron las hermanas de la festejada Fernanda, Victoria y Regina; su cuñada Nicole Alvizo y sus amigas Sofía, Angélica, Dulce, Majo y María, quienes junto a los presentes convivieron y disfrutaron de una espléndida tarde de fiesta en el marco de una rica merienda y divertidas dinámicas.