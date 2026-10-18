Fiesta de cumpleaños de Gyibran Loredo reúne a amigos y familiares

Una divertida celebración protagonizó Gyibran Javier Loredo con motivo de su cumpleaños número 10, en una fiesta inspirada en la temática de Rivals, videojuego favorito del cumpleañero.

Su mamá, Grecia Raquel Chávez Martínez, organizó el festejo para consentir a su hijo con una tarde especial, además de compartirlo con sus familiares y mejores amigos.

Junto a la mesa principal, las tradicionales mañanitas se las cantaron a Gyibran, donde sus amigos le acompañaron a apagar la vela, además de felicitarlo y mostrarle su cariño con abrazos y regalos.

Sus abuelos, Hortencia Martínez López y Jesús Eduardo Chávez González, así como su tía Santa Aracely Martínez López y su prima Greta Carrasco Martínez, se sumaron a las felicitaciones.

El festejo se realizó en un salón de eventos infantiles en el que estuvieron presentes su hermana, Lía Chávez, y su tío Cristian Chávez; sus mejores amigos, Ian, Javier y Rodrigo, quienes disfrutaron junto a los invitados de una tarde de alegría y diversión con Gyibran, el rey de la fiesta.