Yadira Franco y su familia celebran sus XV años con alegría

Rodeada del cariño de su familia, Yadira Nicole Franco celebró con alegría sus XV años, una fecha especial que marcó una nueva etapa en su vida.

Del brazo de sus padres, Manuel Franco y Yadira Tovar, la acompañaron en el recorrido por la pista de baile en la gran recepción que se hizo en su honor para presentarla en sociedad.

En esta fecha significativa, estuvieron presentes sus abuelos maternos, Hilda Fuentes y José Luis Tovar, así como su abuela paterna, Elsa Luna.

Los vítores y aplausos hicieron más emotivo el momento en que Yadira Nicole bailó su primer vals con su padre; posteriormente realizó el tradicional brindis, compartiendo estos momentos con sus hermanos Alexander, Jared y Franco, además de su madrina, Vanesa Fuentes, quienes se sumaron a las muestras de afecto y buenos deseos para la festejada.

La fiesta fue un reflejo del amor y la unión familiar, donde cada detalle estuvo pensado para hacer de esta celebración un recuerdo inolvidable.

Los invitados disfrutaron de una velada llena de música, baile y momentos especiales que quedarán grabados en la memoria de todos los presentes.