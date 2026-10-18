María José Reyes celebra sus XV años: misa y fiesta

Rodeada del cariño de sus familiares y amigos, María José Reyes recibió con alegría y festejo sus XV primaveras, iniciando con una misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso.

En esta fecha especial, la quinceañera estuvo acompañada por sus padres, José Alberto Reyes y Lisa Castillo, así como por su abuelo Mario Castillo, su hermana Fátima y Osvaldo, y sus padrinos, Laura y Jesús.

Después de la ceremonia religiosa, María José fue presentada en sociedad durante una recepción en un distinguido salón de eventos sociales, donde uno de los momentos más emotivos de la velada fue su primer vals, que bailó con su padre.

Posteriormente, se realizó el tradicional brindis en su honor y los invitados disfrutaron de una cena-baile que enmarcó la alegría, diversión e inolvidables momentos de la distinguida convivencia, en la que destacó la presencia de sus amigas Lizbeth, Renata y Lia, integrantes de la familia del coro, así como sus tíos Néstor Castillo y Sandra Batres, quienes se unieron a las felicitaciones y muestras de cariño para la festejada.