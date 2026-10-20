Teresita Salomón celebra su cumpleaños 70 con fiesta sorpresa

Una celebración llena de cariño vivió Teresita Salomón Tadeo con motivo de su cumpleaños número 70, ocasión en la que sus hijas organizaron una fiesta sorpresa para festejarla y compartir con ella una fecha especial.

La cita fue en un salón de eventos donde los hermanos Tere, Laura y Alfredo Bernal estuvieron al frente de los preparativos, acompañados por familiares que se sumaron a la celebración.

Entre los asistentes estuvieron su nieta Daniela Bernal, así como sus nietas Vicky, Montse y Luciana, además de Lina y su nuera Vanessa Flores, quienes compartieron este momento significativo con la festejada.

También estuvieron presentes sus hermanas Tina, Paty, Migue y Mary, así como sus cuñadas Claudia y Nena, quienes se unieron a la reunión para expresarle sus felicitaciones y afecto.

Las emotivas muestras de cariño, regalos, pastel y merienda se añadieron a una rica convivencia que enmarcó la cálida reunión que disfrutó al máximo la cumpleañera Teresita.