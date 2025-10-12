Karen Anahí festeja sus XV años en emotiva reunión familiar

Una especial celebración se hizo en honor de Karen Anahí Muller Soto, quien estuvo rodeada por sus seres queridos para festejar sus XV años de vida.

Escoltada por su familia, Karen Anahí lució su elegante vestido frente a sus invitados en una elegante recepción donde los aplausos relucieron en su recorrido por la pista de baile.

Su mamá Mónica Soto estuvo a su lado, al igual que su abuela Socorro Torres, sus abuelos paternos, sus tíos Irving y Cinthia, su familia y amigos que, además de felicitarla y llevarle bonitos presentes, compartieron con ella una cálida y divertida velada donde las sorpresas, cena-baile y conmovedores momentos fueron parte de un día muy especial para la bella quinceañera.