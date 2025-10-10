Estrena su primer cumpleaños

Una gran fiesta le organizaron a Dylan Tadeo Alba Iracheta quien llega a su primer años de vida cumplido.

Sus padres Pedro Alba y Viviana Iracheta hicieron extensiva la invitación a la familia y sus amistades más allegadas para compartir su alegría de éste acontecimiento.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde Dylan fue consentido como rey a quien le llevaron bonitos regalos, además de felicitarlo y cantarle las mañanitas.

Hicieron presencia especial su hermano Axel, sus tíos Johana, Diego y Rocío, su bisabuela Narcedalia, su primos Santiago su abuelita y amistades que convivieron en una tarde llena de sorpresas, antojitos y rica merienda.