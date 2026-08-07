Familia y amigos acompañan a Jonathan Áviña y Diana Flores en su boda

Un nuevo capítulo en sus vidas iniciaron Jonathan Áviña y Diana Flores al celebrar su enlace matrimonial mediante una ceremonia civil, en la que estuvieron acompañados por familiares y amistades que compartieron con ellos la alegría de este importante acontecimiento.

Durante la ceremonia, la pareja reafirmó su compromiso de construir un futuro juntos, recibiendo las felicitaciones y los mejores deseos de los asistentes, quienes fueron testigos de este significativo momento.

El novio contó con el cariño y respaldo de sus padres, Víctor Valdez y Laura Ramírez, mientras que la novia estuvo acompañada por su mamá, Rosa Carmen Pruneda, quien compartió con emoción este inolvidable día.

Como testigos de la novia participaron Andrea Ruvalcaba y Verónica Mancha, quienes dieron fe de la unión y acompañaron a los recién casados en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

También estuvieron presentes los hermanos del novio, Hannia Áviña Ramírez y Pablo, así como los hermanos de la novia, Rocío Flores Pruneda y Daniel Flores Pruneda, quienes se unieron a la celebración con muestras de cariño y afecto hacia la feliz pareja.

Al concluir la ceremonia civil, familiares y amigos felicitaron a los nuevos esposos, deseándoles una vida matrimonial llena de amor, comprensión y prosperidad. Posteriormente, dicho acontecimiento fue festejado en una gran recepción donde una cena-baile enmarcó una velada llena de sorpresas y conmovedores momentos.