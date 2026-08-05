Nicole Elizalde celebra sus XV años en emotiva recepción familiar

Radiante, elegante y llena de ilusión, Nicole Elizalde celebró la llegada de sus XV años con una emotiva recepción en la que compartió uno de los momentos más importantes de su vida rodeada del cariño de sus seres queridos.

En esta ocasión, la festejada disfrutó de una inolvidable velada.

Sus padres, Tahiry Cervera y Armando Elizalde, fueron los encargados de organizar este significativo acontecimiento, cuidando cada detalle para que Nicole viviera una noche llena de alegría, emociones y gratos recuerdos junto a familiares y amistades.

Durante la celebración estuvieron presentes sus abuelos maternos, Matilde Franco y Juan Cervera, así como su abuelita Elizabeth Alarcón Saucedo, quienes felicitaron a la quinceañera y le desearon una vida colmada de salud, felicidad y éxitos.

También la acompañó su tío, Osvaldo Elizalde, además de sus amigas Valeria, Isabella, Tiffany, Alma y Allison, quienes hicieron aún más especial la velada al compartir momentos de diversión, fotografías y los mejores deseos para la homenajeada.

Después que la bella quinceañera recorrió la pista de baile ante los aplausos y admiración de sus invitados, conmovedores momentos surgieron en el tradicional vals en el que Nicole bailó con su padre, posteriormente en el tradicional brindis, la festejada agradeció a sus invitados por tantas expresiones de cariño y buenos deseos hacia ella.

La noche transcurrió en un ambiente de elegancia y alegría, convirtiéndose en un recuerdo imborrable para Nicole y todos los asistentes.