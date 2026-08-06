Sharon Aguilera celebra sus XV años en una emotiva recepción

Radiante, elegante y visiblemente emocionada, Sharon Aguilera celebró la llegada de sus XV años con una distinguida recepción en la que fue presentada en sociedad, iniciando con esto una nueva etapa en su vida.

La velada estuvo enmarcada por un ambiente de alegría y elegancia. Uno de los momentos más significativos fue la presentación oficial de la quinceañera, quien hizo su entrada para recorrer la pista de baile y ser presentada en sociedad ante el caluroso aplauso de los invitados.

Posteriormente, Sharon protagonizó su primer vals, uno de los instantes más conmovedores de la celebración, seguido del tradicional brindis. Durante este, familiares y seres queridos le expresaron sus mejores deseos de felicidad, éxito y bendiciones para el futuro.

La festejada compartió esta inolvidable noche con sus padres, Raquel Castañeda Herrera y Juan Jesús Aguilera Vásquez, así como con sus hermanos Débora y Abdiel, quienes la acompañaron con orgullo en cada uno de los momentos especiales de la recepción.

También estuvieron presentes los pastores Carlos y Lilibeth, integrantes de la familia Rodríguez Castañeda, su tía Paola Aguilera, junto con Víctor Martínez y Victoria Martínez, además de la familia Aguilera Posadas, quienes se unieron a las felicitaciones.

La celebración reunió además a sus tías abuelas Fidela y Silia, a los pequeños pajes, a las damas Vasti, Galilea, Dana y Débora, así como a su abuelo materno, José Antonio, quienes fueron testigos de una noche llena de alegría, afecto y entrañables recuerdos.

Con música, convivencia y emotivos momentos, Sharon disfrutó de una celebración que quedará grabada para siempre en la memoria de todos los presentes.