Andrea Zamora celebra su quinto cumpleaños

Andrea Zamora lució alegre y encantadora y disfrutó de una especial celebración con motivo de su quinto cumpleaños, acompañada de su familia y amistades.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde estuvo junto a sus papás, Antonio Zamora y Andrea Retis, quienes se encargaron de acompañarla en la mesa principal cuando le cantaron las mañanitas y la felicitaron.

Durante la celebración también estuvieron presentes sus tíos, Margarita Retis y Alejandro Castillo, así como su tía Vero Retis, quienes se unieron a las felicitaciones y buenos deseos para Andrea.

La cumpleañera disfrutó además de la compañía de sus amiguitos y sus primos, Marijose y Víctor Hugo, con quienes compartió momentos de alegría durante el festejo, disfrutando de los juegos, merienda y ricas golosinas.