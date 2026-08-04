Fiesta de cumpleaños para Leonel y Marco Reyna en salón de eventos

Alegres, carismáticos y llenos de energía, los pequeños hermanos Leonel y Marco Reyna Montecillos fueron los protagonistas de una encantadora celebración organizada con motivo de sus cumpleaños. Leonel festejó sus 4 años de vida, mientras que el pequeño Marco celebró su primer aniversario, rodeados del cariño de familiares y amigos.

El festejo tuvo lugar en un salón de eventos donde festejaron al estilo de Luigi y Mario, (personajes favoritos de los cumpleañeros) lo cual le dio un toque de fantasía, de diversión a los juegos y emotivos momentos, en los que los festejados disfrutaron de cada detalle preparado especialmente para ellos. Sus padres, Víctor Reyna y Lucía Montecillos, dieron la bienvenida a los invitados y agradecieron las muestras de afecto recibidas durante la celebración.

Acompañando a los pequeños estuvieron sus abuelos maternos, Rosy y Martín, así como sus abuelos paternos, Juany y Blass, quienes compartieron con orgullo esta significativa fecha familiar.

También estuvieron presentes los padrinos de Leonel, Julio Reyna y Patricia Hernández, además de Paola Montecillos, madrina de Marco, quienes colmaron de felicitaciones y buenos deseos a los festejados.

Entre risas, sorpresas y una agradable convivencia, familiares e invitados disfrutaron de una tarde inolvidable para celebrar un año más de vida de Leonel y el primer cumpleaños de Marco, convirtiendo la ocasión en un entrañable recuerdo para toda la familia.