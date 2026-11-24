Una tarde llena de alegría protagonizó Salvador Peña, quien celebró su sexto cumpleaños en compañía de sus seres queridos.

En este día especial estuvo acompañado por sus papás, Jessica Martínez y Humberto de la Cruz, así como por su hermana Victoria de la Cruz, quienes compartieron con él la felicidad de llegar a esta nueva etapa.

Entre abrazos, buenos deseos y regalos, a Salvador le cantaron las mañanitas, donde también estuvieron presentes su primo Manuel Alejandro, su abuela Aracely de la Cruz y sus tíos Karina y Ervey.

A la celebración se sumaron sus maestras del colegio, Cecy y Ana Gaby, quienes compartieron la alegría del cumpleañero entre merienda y sorpresas que hicieron de esa tarde una celebración muy especial para Salvador.