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Fiesta de cumpleaños de Salvador Peña reúne a seres queridos
Salvador recibió regalos y buenos deseos de sus seres queridos.
Una tarde llena de alegría protagonizó Salvador Peña, quien celebró su sexto cumpleaños en compañía de sus seres queridos.
En este día especial estuvo acompañado por sus papás, Jessica Martínez y Humberto de la Cruz, así como por su hermana Victoria de la Cruz, quienes compartieron con él la felicidad de llegar a esta nueva etapa.
Entre abrazos, buenos deseos y regalos, a Salvador le cantaron las mañanitas, donde también estuvieron presentes su primo Manuel Alejandro, su abuela Aracely de la Cruz y sus tíos Karina y Ervey.
A la celebración se sumaron sus maestras del colegio, Cecy y Ana Gaby, quienes compartieron la alegría del cumpleañero entre merienda y sorpresas que hicieron de esa tarde una celebración muy especial para Salvador.