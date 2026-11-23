Con un elegante vestido rojo, destacó su juvenil belleza Mía Anely García en la celebración de sus XV primaveras, acompañada por sus familiares y amigos, quienes se reunieron para compartir con ella esta fecha especial.

La celebración comenzó con una misa de acción de gracias en la iglesia Nuestra Señora del Refugio, donde la quinceañera estuvo acompañada por sus padres, Ángel Andrés García y Wendy Tovar, así como por su hermano Ángel Leonel.

Posteriormente, los invitados se trasladaron a un elegante salón de eventos, donde recibieron a la bella quinceañera con emotivas muestras de cariño y finos regalos.

Uno de los momentos más emotivos fue el primer vals que Mía Anely bailó junto a su padre, seguido de una coreografía preparada con sus chambelanes.

La velada continuó con un brindis, cena y baile, en un ambiente de alegría y convivencia donde los presentes hicieron de esos momentos una velada inolvidable al lado de Mía Anely.