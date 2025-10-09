Emotiva misa y festejo por los XV años de Angeline Zapata

Con el corazón lleno de ilusiones se presentó Angeline Zapata en la misa realizada en su honor en la que se presentó en el altar para agradecer a Dios por permitirle compartir su alegría con su familia y amistades por su celebración de sus XV años cumplidos.

Angeline fue acompañada por sus padres Julio Alberto Zapata y Perla Elizabeth, además de sus hermanos Julio Armin, Gisell Guadalupe y Marcos Matías quienes juntos escucharon con devoción el emotivo mensaje del sacerdote.

Posterior a la misa, familiares y amistades recibieron a la quinceañera en un elegante salón donde familiares y amistades con júbilo y alegría le felicitaron y expresaron su cariño con sendos abrazos, además de llevarle bonitos regalos.

También estuvieron presentes sus abuelos maternos Susana y Marcos Hernández; sus abuelos paternos Sonia De la Cerda y Julio Osvaldo Zapata, quienes junto con sus invitados fueron testigos de la presentación en sociedad de Angeline y su primer vals con su padre.

Momentos divertidos y una especial velada fueron enmarcados por una cena-baile donde Angeline se mostró feliz por tantos detalles de parte de sus seres queridos.