Emotiva misa y festejo por los XV años de Angeline Zapata

Angeline Zapata agradece a Dios en emotiva misa por sus XV años, seguida de un festejo lleno de alegría y cariño

Por Carlos Herrera - 09 octubre, 2025 - 07:11 p.m.
Con el corazón lleno de ilusiones se presentó Angeline Zapata en la misa realizada en su honor en la que se presentó en el altar para agradecer a Dios por permitirle compartir su alegría con su familia y amistades por su celebración de sus XV años cumplidos.

Angeline fue acompañada por sus padres Julio Alberto Zapata y Perla Elizabeth, además de sus hermanos Julio Armin, Gisell Guadalupe y Marcos Matías quienes juntos escucharon con devoción el emotivo mensaje del sacerdote.

Posterior a la misa, familiares y amistades recibieron a la quinceañera en un elegante salón donde familiares y amistades con júbilo y alegría le felicitaron y expresaron su cariño con sendos abrazos, además de llevarle bonitos regalos.

También estuvieron presentes sus abuelos maternos Susana y Marcos Hernández; sus abuelos paternos Sonia De la Cerda y Julio Osvaldo Zapata, quienes junto con sus invitados fueron testigos de la presentación en sociedad de Angeline y su primer vals con su padre.

Momentos divertidos y una especial velada fueron enmarcados por una cena-baile donde Angeline se mostró feliz por tantos detalles de parte de sus seres queridos.

