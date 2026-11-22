Una doble celebración protagonizaron las hermanitas Ashley e Ivanna Reyes Zamora, quienes festejaron sus cumpleaños número cuatro y dos, respectivamente, en compañía de sus seres queridos.

Durante la reunión, las pequeñas recibieron felicitaciones, abrazos y regalos, mientras los asistentes les cantaron las tradicionales mañanitas para celebrar un año más de vida.

Su papá, Luis Enrique Reyes Franco, y su abuela paterna, Rosy Franco, compartieron con ellas este momento especial, al igual que sus tíos Roberto Reyes y Monserrat García, Dolores Franco y Lupita Reyes Franco.

También estuvieron presentes sus primos Sebastián, Antonella y Mía, además de familiares y amigos que se sumaron a la celebración.

Los invitados disfrutaron de una merienda y, para alegría de los pequeños, hubo piñata y bolsitas de golosinas, en una tarde llena de convivencia y buenos momentos.