Clase
Sofía García celebra su cumpleaños en salón de eventos
La pequeña Sofía García eligió la temática de Chicas Roblox para su fiesta de cumpleaños, destacando en la decoración.
Una tarde llena de alegría y diversión protagonizó Sofía García al celebrar su quinto cumpleaños, acompañada de sus seres queridos en un salón de eventos infantiles.
Para esta ocasión, la festejada eligió como temática a las Chicas Roblox, cuyos personajes son sus favoritos. La decoración destacó por sus tonalidades rosa y lila, presentes también en el pastel, que dio un toque especial a la celebración.
Sus papás, Ingrid Villalvaso y Emiliano García, estuvieron a su lado durante el festejo, en el que recibió felicitaciones y muestras de cariño de sus abuelitas Iris Villegas y Emilse Padilla, así como de sus tías Reyna, Hannia, Wendy, Luz y Virginia.
También compartieron este día especial sus bisabuelas Viky Villegas y Mary González, además de primitos, amigos y demás invitados, quienes disfrutaron de una agradable convivencia para celebrar a la pequeña Sofía.