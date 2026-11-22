Una tarde llena de alegría y diversión protagonizó Sofía García al celebrar su quinto cumpleaños, acompañada de sus seres queridos en un salón de eventos infantiles.

Para esta ocasión, la festejada eligió como temática a las Chicas Roblox, cuyos personajes son sus favoritos. La decoración destacó por sus tonalidades rosa y lila, presentes también en el pastel, que dio un toque especial a la celebración.

Sus papás, Ingrid Villalvaso y Emiliano García, estuvieron a su lado durante el festejo, en el que recibió felicitaciones y muestras de cariño de sus abuelitas Iris Villegas y Emilse Padilla, así como de sus tías Reyna, Hannia, Wendy, Luz y Virginia.

También compartieron este día especial sus bisabuelas Viky Villegas y Mary González, además de primitos, amigos y demás invitados, quienes disfrutaron de una agradable convivencia para celebrar a la pequeña Sofía.