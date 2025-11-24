Carol Constanza Torres celebra sus quince años rodeada de seres queridos

La alegría y cariño reinó en el ambiente cuando Carol Constanza Torres celebró sus esperados XV años de vida rodeada de familiares y amigos que la consintieron en este momento tan especial.

De la mano de sus padres Ramón Torres Chávez y Leticia Carolina Ramírez, la quinceañera acudió a ceremonia religiosa que tuvo lugar en la parroquia Santiago Apóstol, donde agradeció a Dios por esta nueva etapa de vida y compartirla con sus seres queridos.

Tras la ceremonia religiosa, una gran recepción le esperó a la bella quinceañera donde los invitados la colmaron de abrazos y buenos deseos, además de compartir un emotivo festejo donde una cena-baile enmarcó la emoción de la familia por este significativo paso de la quinceañera.

Carol estuvo acompañada de su hermana Carol Victoria, así como su abuela Leticia García Chávez y su tío Faustino Juan Jesús Ramírez, quienes no ocultaron su alegría por la ocasión. También estuvieron Tobías Torres y Magaly Fernández; Wendy Ramírez y Cristian Moreno; su tía Lidia, su prima Angélica Guerrero; además de la presencia especial de invitados de Houston, Tx. Amelia Tovar, Mayte, Antonio, Ury Tovar, Rocío y Ury Jr. Tovar.

Los amigos y familiares de Carol Constanza Torres expresaron su felicidad por este importante evento en su vida. La ceremonia y la posterior fiesta fueron momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los presentes, quienes compartieron risas y buenos deseos para la quinceañera.

La celebración de los quince años es un hito significativo en la vida de muchas jóvenes, y en el caso de Carol, fue un evento lleno de amor y alegría, rodeada de sus seres más queridos.