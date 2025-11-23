Karla Ibarra Aguilar festeja su cuarto cumpleaños con amigos y familia

La pequeña Karla Ibarra Aguilar vistió radiante y colorida destacando su bella sonrisa en la fiesta que le organizaron para celebrar su cuarto cumpleaños, una fecha en la que estuvo rodeada de su familia y amiguitos, quienes se reunieron para compartir con ella una tarde llena de alegría, juegos y dulces sonrisas.

Sus orgullosos papás, Jennifer y Carlos, prepararon un festejo muy especial para consentir a la cumpleañera, quien estuvo encantada con todas las atenciones y detalles recibidos.

A la fiesta asistieron sus abuelos paternos, Silvia y Baldomero, así como su abuela materna, Gabriela; su tío Elder y su prima Sam, también hicieron presencia sus padrinos Alexis y Lupita; los tíos Lupita, Baldomero y Julio, Carlos y Daniela, sin olvidar la presencia especial de su bisabuela Fidela, quienes junto a los invitados le cantaron las mañanitas y le llenaron a Karla de abrazos y buenos deseos.

Los invitados acompañaron a Karla en una tarde llena de bonitas sorpresas y agradables e imborrables momentos que quedarán guardados en la memoria de la cumpleañera.