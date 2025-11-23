Enedelia Vara celebra su cumpleaños número 60 con familiares en Monclova

Con una elegante y emotiva celebración en el salón La Victoria, la apreciada Enedelia Vara fue festejada por familiares y amigos con motivo de su 60º cumpleaños, una fecha especial que reunió a seres queridos para honrar su vida, trayectoria y alegría.

Su esposo, Mario Medina, estuvo a su lado en todo momento, compartiendo con ella felicitaciones, recuerdos y muestras de cariño. La organización del evento corrió a cargo de su hija, Marlene Medina, quien preparó con esmero cada detalle para que la ocasión fuera inolvidable.

A la celebración también asistieron sus hijos, Marlene y Mario, orgullosos de acompañar a su mamá en este día tan significativo. Los buenos deseos continuaron con la presencia de sus hermanos Graciela, Elva y Óscar, quienes disfrutaron de la convivencia y de los momentos emotivos que se vivieron durante el festejo.

La alegría infantil no faltó gracias a sus nietos: Ángela, Alonso, Aitana y Maya, quienes llenaron el ambiente de sonrisas y ternura. También la acompañaron su nuera Yesenia, así como sus queridas primas y un grupo cercano de amigas que no dudaron en celebrar junto a Enedelia este importante capítulo.

Rodeada de afecto, música y un ambiente festivo, Enedelia Vara agradeció a todos por formar parte de esta fecha tan especial.