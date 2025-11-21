Evelyn Carrizales celebra su despedida de soltera en Monclova

En un ambiente lleno de alegría, cariño y buenos deseos, se celebró una despedida de soltera en honor a Evelyn Carrizales, quien llegará al altar el próximo 29 de noviembre junto a su prometido, Luis Rodríguez. El festejo fue organizado por su suegra, Mónica Castillo, quien cuidó cada detalle para que la futura novia disfrutara una velada inolvidable y extendió la invitación a familiares y amistades más cercanas.

A la celebración asistieron su mamá, Lucy Treviño, así como su hermana Carolina y su cuñada Mónica, además de sus tías y primas: Yolis, Mary, Sayen y Samay, quienes compartieron con ella momentos de risa, recuerdos y sorpresas especiales. Los presentes felicitaron a Evelyn y la acompañaron en un ambiente de calidez familiar compartiendo su alegría y deseándole a Evelyn una nueva etapa llena de amor y felicidad.

La celebración fue un reflejo del cariño que rodea a Evelyn Carrizales, quien se mostró emocionada por el apoyo de sus seres queridos. La suegra, Mónica Castillo, destacó la importancia de reunir a la familia en un momento tan especial y lleno de significado. La futura novia recibió múltiples muestras de afecto y buenos deseos, lo que hizo de esta despedida un evento memorable.