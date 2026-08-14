Celebra Chirey Monclova 4 años de crecimiento

Monclova, Coah.- Con una celebración que reunió a clientes, colaboradores, aliados y amigos, Chirey Monclova conmemoró su cuarto aniversario, destacando cuatro años de crecimiento, innovación y consolidación en el mercado automotriz de la región.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la agencia, donde los asistentes disfrutaron de una velada preparada para celebrar la trayectoria de la marca y conocer de cerca algunas de las novedades que Chirey ofrece a sus clientes.

Durante la ceremonia, la gerente Selene Herrera compartió un mensaje con motivo del aniversario y resaltaron la importancia de quienes han acompañado a Chirey Monclova durante estos primeros cuatro años.

Como parte de la celebración, se presentó el presente y futuro de Chirey, haciendo énfasis en las nuevas tecnologías, conceptos de movilidad, unidades híbridas y modelos de gama premium que forman parte de la evolución de la marca.

Los invitados tuvieron además la oportunidad de conocer cuatro unidades exhibidas especialmente para la ocasión en el piso Premium, donde asesores de ventas estuvieron disponibles para brindar información, realizar cotizaciones y agendar pruebas de manejo.

La noche continuó con una experiencia que incluyó mixología, canapés y charcutería, además de un espacio para que los asistentes convivieran y se tomaran fotografías junto a los vehículos.

Uno de los momentos centrales fue el brindis por los cuatro años de Chirey Monclova, dedicado a los clientes, colaboradores, aliados y amigos que han formado parte de la historia de la agencia.

Posteriormente se realizó la dinámica "La Llave de los 4 Años", en la que cuatro participantes fueron seleccionados al azar para competir por distintos premios. Cada uno recibió una llave correspondiente a una de las cuatro unidades exhibidas y tuvo que abrir un sobre colocado dentro del vehículo para descubrir el premio que le correspondía.

La celebración concluyó con la entrega de los premios y un reconocimiento a todos quienes han contribuido al crecimiento de Chirey Monclova durante estos cuatro años.

Con esta celebración, Chirey Monclova refrendó su compromiso de continuar evolucionando, ofreciendo nuevas alternativas de movilidad y fortaleciendo la relación con sus clientes, con la mirada puesta en los próximos años de crecimiento.

La agencia cerró la noche agradeciendo la confianza de sus clientes y reiterando el deseo de continuar escribiendo nuevos capítulos en la historia de Chirey Monclova.