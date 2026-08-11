Fiesta de XV años de Aidé Alitze De la Cruz reúne a seres queridos

Con una bella y gentil sonrisa dibujada en su rostro, Aidé Alitze De la Cruz resaltó su juvenil belleza engalanada con su vestido rosa en la celebración de sus XV años de vida cumplidos.

Rodeada del cariño de sus seres queridos, la joven quinceañera acudió a la Iglesia de San Francisco de Asís, donde agradeció a Dios por llegar a esta significativa etapa de su vida, acompañada en todo momento por sus padres, Alicia García y Rogelio de la Cruz, quienes compartieron con ella la alegría de esta memorable ocasión.

En este día tan especial también estuvieron presentes sus hermanas, Alicia y Anamary, así como sus abuelos maternos, José Luis Vega y Petra Rodríguez, y sus abuelos paternos, Rogelio de la Cruz y Ana María López, quienes expresaron su cariño y mejores deseos para la festejada.

La celebración reunió además a sus tíos José Luis García y Yaneth Castillo, junto con sus primos Evan García y José Luis García, quienes disfrutaron de este acontecimiento familiar.

Una elegante recepción acogió a la bella quinceañera, quien recibió múltiples muestras de cariño, regalos y felicitaciones, además de compartir su alegría en el marco de una cena-baile llena de sorpresas y conmovedores momentos que seguramente Aidé Alitze disfrutó también en compañía de sus amigas, entre ellas Regina y Alejandra.