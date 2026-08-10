Emotiva celebración del 50 aniversario de Juanita y Vicente

Cinco décadas de amor, compañerismo y experiencias compartidas, Juanita Moreno y Vicente Sánchez celebraron con alegría su 50 aniversario de matrimonio, acompañados por sus seres queridos en una emotiva reunión familiar.

La pareja, protagonista de esta especial celebración, disfrutó de una fecha significativa en la que recibió muestras de cariño y felicitaciones por parte de quienes han formado parte de su historia.

Entre los asistentes estuvieron sus hijos, Edgar, Mónica y Ericka, quienes compartieron con sus padres este importante acontecimiento y celebraron junto a ellos las cinco décadas de vida matrimonial.

La siguiente generación también estuvo presente para hacer aún más especial la ocasión. Sus nietos, Alan, Paola, Suri, Fernando y Edgar, acompañaron a sus abuelos y participaron de los momentos familiares que marcaron esta celebración.

Durante el festejo también estuvieron presentes integrantes de las familias Sánchez Moreno, Valle Sánchez y Méndez Sánchez, quienes se unieron a la celebración para reconocer el amor y la unión que Juanita y Vicente han construido a lo largo de 50 años.

Rodeados por varias generaciones de su familia, los esposos disfrutaron de una celebración llena de afecto, convirtiendo su aniversario de oro en un recuerdo especial para todos los presentes.