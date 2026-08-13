Misa y recepción marcan la celebración de XV años de Axel Emmanuel

La elegancia y gallardía fueron personificadas por Axel Emmanuel, quien, acompañado de su familia y sus más allegadas amistades, celebró su llegada a sus XV años de vida.

La iglesia Verbo Encarnado fue el lugar donde el festejado inició su celebración con una misa de acción de gracias, escoltado por sus padres Fernanda Piña y Martín Carreón, quienes lo acompañaron en este importante momento de su vida.

No faltó la presencia de su hermana Mía Carreón, su abuelita materna María Saldaña; su tía madrina Brianda Piña, quienes, después de las bendiciones y la ceremonia religiosa, le expresaron sus felicitaciones y mejores deseos.

Una elegante recepción en un salón de eventos sociales de la localidad fue el escenario de la presentación en sociedad de Axel Emmanuel, donde sus invitados compartieron su alegría y brindaron por la nueva etapa de su vida.

Una cena-baile acompañó una inolvidable velada donde familiares y amistades festejaron y convivieron entre risas, sorpresas y momentos que serán recordados de por vida.