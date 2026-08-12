Emoción y alegría en la celebración de XV años de Fernanda Nicole

La emoción y alegría invadieron la humanidad de Fernanda Nicole, quien celebró sus XV años, una fecha especial que marcó una nueva etapa en su vida y que compartió junto a sus seres queridos.

Como parte de esta significativa celebración, la joven acudió a la misa de acción de gracias en Santiago Apóstol, donde recibió las bendiciones y buenos deseos de familiares que estuvieron presentes para acompañarla en esta ocasión tan especial.

A su lado estuvo su mamá, Azeneth Ledezma, quien compartió con orgullo este importante momento en la vida de su hija.

También estuvieron presentes sus abuelos, Jesús Ledezma y Beatriz Mancha, quienes acompañaron con cariño a la quinceañera durante esta celebración.

Fernanda Nicole también contó con la compañía de sus hermanos, Melissa Ledezma y Sebastián Ledezma, así como de sus tíos, Jesús Ledezma e Isamar Hernández, y la familia Ledezma Tovar, quienes, junto a los invitados, compartieron la alegría y felicidad de Fernanda Nicole en una inolvidable velada llena de sorpresas, baile, cena y conmovedores momentos.