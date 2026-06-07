Cinthia Silva celebra su baby shower en compañía de seres queridos

Con gran alegría y emoción, familiares y amistades se reunieron para celebrar un agradable baby shower en honor de Cinthia Silva, quien se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo.

La futura mamá compartió este especial acontecimiento rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes la colmaron de felicitaciones, buenos deseos y bonitos obsequios para el bebé que nacerá a mediados del mes de junio y llevará por nombre Nicolás, quien es esperado con ansia por su papá Luis Martínez Reyes.

El festejo fue organizado con gran esmero por su mamá, Argelia Rodríguez, y su suegra Blanca Reyes, quienes pusieron especial cuidado en todos los detalles para que la festejada e invitados disfrutaran de una tarde inolvidable.

Estuvieron presentes su cuñada Verónica López, así como sus primas Debany, Bere, Gaby, Claudia y Ericka; además sus amigas Yara, Michelle y Esmy, además de Blanca y Lupina, quienes junto a los invitados disfrutaron de agradables momentos de convivencia, dinámicas y una deliciosa merienda, mientras expresaban sus mejores deseos para la próxima llegada del bebé. Sin duda, fue una celebración llena de amor, alegría y esperanza por la pronta llegada de Nicolás.