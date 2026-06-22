Bertha García celebra su cumpleaños 80 rodeada de su familia

Con gran alegría y rodeada del cariño de su familia, la apreciada y distinguida señora Bertha García celebró su cumpleaños número 80, una fecha muy especial que reunió a sus seres queridos para rendirle homenaje por una vida llena de amor, fortaleza y valiosos recuerdos.

La fiesta fue organizada con esmero por sus hijas, Verónica y Claudia Rosales, quienes prepararon cada detalle para consentir a la cumpleañera y hacer de este acontecimiento un día inolvidable.

Durante la reunión, familiares y amigos compartieron agradables momentos en honor de Bertha, expresándole sus mejores deseos de salud, felicidad y bienestar. Entre los asistentes se encontraba su nieta Victoria Cadena, así como sus hermanos Eliza, Petri y Encarnación García, quienes la acompañaron con gran afecto en esta significativa fecha.

También estuvieron presentes sus cuñadas Paty García y Guadalupe Samaniego, además de sobrinas y demás familiares que se sumaron a la celebración para disfrutar de una convivencia llena de alegría y emotivos recuerdos.

Los nietos Victoria y Raúl fueron parte importante del festejo, brindando muestras de cariño a la homenajeada, quien agradeció profundamente las muestras de afecto recibidas durante esta memorable celebración de ocho décadas de vida.