Sebastián González celebra su cumpleaños rodeado de amigos

Alegre, carismático y muy entusiasta, el pequeño Sebastián González Hernández protagonizó una divertida celebración con motivo de su octavo cumpleaños, rodeado del cariño de familiares y amigos que se dieron cita para acompañarlo en esta fecha tan especial.

La fiesta estuvo ambientada con la temática del famoso personaje Batman, uno de los superhéroes favoritos del festejado. Los arreglos decorativos, el pastel y hasta el vestuario de Sebastián estuvieron inspirados en el legendario guardián de Ciudad Gótica, creando un ambiente lleno de color, diversión y aventura.

Durante la celebración, los invitados disfrutaron de agradables momentos de convivencia, juegos y múltiples sorpresas preparadas especialmente para consentir al cumpleañero, quien en todo momento se mostró feliz por las muestras de afecto recibidas.

Acompañando a Sebastián estuvo su mamá, Kelly Hernández Guerrero, quien cuidó cada detalle para que la fiesta resultara inolvidable. También estuvieron presentes sus abuelos, Javier Hernández del Ángel y Narce Guerrero Zamarripa, quienes lo felicitaron y le desearon lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

Entre los asistentes se encontraban sus tíos Lizeth, Vicky y Roberto, así como sus primas Verónica y María Fernanda, quienes compartieron con él una tarde llena de diversión. De igual manera, acudió su maestra Miss Alexa, además de sus amigos de toda la vida, quienes hicieron aún más especial el festejo.