Grecia Torres celebra sus quince años con emotiva ceremonia en Monclova

Radiante, elegante y llena de ilusión, Grecia Angelina Torres Monrreal celebró la llegada de sus quince años con una emotiva ceremonia religiosa y una espléndida recepción que reunió a familiares y amistades para compartir uno de los momentos más significativos de su vida.

La festejada acudió a la Parroquia de San Juan Bautista de La Salle, donde agradeció por las bendiciones recibidas y elevó una oración por esta nueva etapa que comienza. Acompañada por sus seres queridos, Grecia vivió una ceremonia cargada de emotividad y buenos deseos.

Posteriormente, la celebración continuó en un elegante salón de eventos, donde se ofreció una agradable cena-baile en honor de la quinceañera. El recinto lució una distinguida ambientación para la ocasión, creando el escenario perfecto para una velada inolvidable.

Grecia cautivó a los asistentes con un hermoso vestido en tono rosa, adornado con delicados encajes plateados y finas aplicaciones de piedras brillantes que realzaron su belleza y elegancia durante toda la noche.

Compartiendo esta fecha tan especial estuvieron sus padres, Humberto Torres Mendoza e Idalia Monrreal Linares, quienes se mostraron orgullosos y felices de acompañar a su hija en este importante acontecimiento. También estuvo presente su hermana, Milka Nicole, quien compartió con ella cada instante de la celebración.

Entre los invitados destacaron sus amigas Camila y Fernanda, así como su abuelita, María de la Luz Linares, quien le expresó su cariño y mejores deseos. De igual forma, la acompañó su tía Socorro y demás integrantes de la familia Monrreal Linares, quienes contribuyeron a hacer de esta fecha una ocasión inolvidable.

Entre música, baile, felicitaciones y muestras de afecto, Grecia Angelina disfrutó una noche mágica que quedará grabada para siempre en su memoria y en la de todos los presentes.