Familia y amigos se reúnen para festejar el cumpleaños de Ailany Rodríguez

La reina de la fiesta fue la pequeña Ailany Rodríguez, quien lució contenta y feliz en compañía de su familia y sus amiguitos, quienes se reunieron para festejar su cumpleaños de vida número 2.

La cita fue en un salón de fiestas para niños, donde sus papás, Alejandro Rodríguez y Guadalupe Mata, fueron excelentes anfitriones que pusieron todo su esfuerzo para que su hija compartiera su alegría con los asistentes.

Frente al pastel, en la mesa principal, Ailany posó para las fotografías de recuerdo, no sin antes recibir bonitos regalos, felicitaciones y las tradicionales mañanitas que le fueron cantadas entre vítores y aplausos.

Entre los presentes estuvieron sus abuelos maternos, Ramiro Mata y Alma Ayala; sus abuelos paternos, Jesús Rodríguez y Rosario González, quienes consintieron a su nieta y la acompañaron en su celebración.

A la fiesta no pudieron faltar los tíos Alex, Alondra, Carmen, Yahaira, Olivia y Celesta, además de las primas, quienes, junto a los presentes, compartieron una cálida y divertida tarde celebrando con la cumpleañera, merendando y divirtiendo.