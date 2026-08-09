Vanessa González celebra su baby shower con amigos y familia

Visiblemente emocionada, Vanessa González así lució en el baby shower que le organizaron en su honor, ya que muy pronto tendrá la satisfacción de saber lo que será ser mamá por primera vez.

Acompañada de su familia y amistades, Vanessa compartió su felicidad en una reunión que tuvo lugar en un salón de eventos donde predominaron los tonos rosas y exquisitos detalles que aludieron a la próxima venida de la futura integrante de la familia, que será niña y llevará por nombre Sara Lucía, a quien esperan para el mes de septiembre.

La organización de la fiesta recayó en Rossy López y Baltazar Valerio, quienes se esmeraron para que la festejada disfrutara al máximo una cálida tarde con sus festejados.

A la fiesta acudieron su esposo Baltazar, su mamá Magda Cardoza, su suegra Rosy y su hermano Brandon, además de sus amigas, quienes expresaron sus mejores deseos y le llevaron bonitos regalos para la festejada y la bebé Sara Lucía.