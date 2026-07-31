Emotiva celebración de XV años para Paulina Ramírez

Radiante y envuelta en su juvenil belleza, Paulina Guadalupe Ramírez Pérez celebró sus XV años con una cálida recepción, no sin antes dar gracias al creador en la misa de acción de gracias que tuvo lugar en la iglesia Sagrado Corazón.

Durante la celebración, la quinceañera compartió momentos especiales con sus padres, Federico Fabián Ramírez de Río y Neida Yolanda Pérez Rivera, así como con familiares y amigos que se reunieron para acompañarla en esta fecha tan significativa.

Uno de los momentos más esperados de la velada fue el tradicional primer vals de Paulina junto a su padre, con quien protagonizó una emotiva escena ante el aplauso y emoción de sus invitados.

Posteriormente, la festejada compartió su gratitud en el tradicional brindis, para después disfrutar de una elegante recepción que incluyó una cena-baile, en un ambiente de alegría y convivencia.

Como parte de la celebración, Paulina estuvo acompañada por sus damas y padrinos, quienes compartieron con ella esta inolvidable ocasión.