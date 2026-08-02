Mesly Fernández celebra su baby shower: alegría y emoción en familia

Con gran ilusión y muy emocionada ante la próxima llegada de su primera hija, Mesly Fernández fue homenajeada con un alegre baby shower, organizado por sus seres queridos para celebrar la dulce espera.

Durante la celebración, familiares y amigas compartieron una amena convivencia en honor a la futura mamá, quien espera recibir a su bebé el próximo 12 de septiembre.

Mesly estuvo acompañada por su esposo, Napoleón Vázquez, así como por su mamá, Adriana; su suegra, Mónica, y demás familiares y amigas que se sumaron a este momento especial.

Organización del baby shower

La organización del festejo estuvo a cargo de su bisabuela, Amparo Villarreal, quien preparó la celebración con cariño para reunir a las personas más cercanas a la familia.

Entre las invitadas estuvieron sus tías Daniela y Tais; sus amigas Ana y Ángela, además de sus tías abuelas Yuri y Nelly, quienes junto a las presentes compartieron con la futura mamá una tarde de fiesta donde una exquisita merienda acompañó las conversaciones de los planes para la futura integrante de la familia.